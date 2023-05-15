歷時14年，台北榮民總醫院的重粒子癌症治療中心今正式啟用，成為全球第14座、東南亞第1座重粒子治療中心，這座造價高達新台幣45億元的設施，如要達到損益平衡，每年至少要治療500名病患才有可能。北榮副院長李偉強表示，這數字現階段難以達成，且北榮有社會責任，不以營利為目標，未來會努力朝年服務500人的目標努力。

重粒子治療是使用加速粒子來破壞癌細胞，李偉強說，北榮所使用的是碳離子，質量比質子更大，因此相較傳統放射線治療，重粒子設限具有獨特的布拉格能峰特性，當進入人體內後，可在預定的組織深度內集中釋放最大能量，因此治療效率遠高於質子、光子等治療。

北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立表示，重粒子從啟動到完成加速僅需1秒鐘，多數病患在3分鐘內就能完成照射，不過由於重粒子能量高，治療時講求精準打擊，因此多數時間都在調整病患姿勢，整體治療時間約30至60分鐘之間。

至於適用重粒子治療的癌症，藍耿立指出，難以開刀或採化療、放射性治療皆無效的癌症皆適合，療程則依不同癌別規畫不同次數，不過目前重粒子治療尚未納入健保，每次療程需自費新台幣70萬至百餘萬不等。

不過重粒子的維護成本並不低，李偉強透露，每年至少需花2億元維護，且光是每月電費就達200萬元，因此每年至少要有500名病患才能達損益平衡，雖然初期幾年可能難以達成，但相信幾年後能逐步達標。

藍耿立說，重粒子設施因有兩條5000kwh的電纜線，可供應整棟建築的電力，因此不擔心遇到停電，如遇到地震系統也有自動剎車機制能停止運作，以確保治療安全。