集保長期贊助花蓮的學校，由於疫情的關係，花蓮聯合音樂會停辦了三年，疫情結束後，為感念集保對花蓮偏鄉教育的付出，睽違三年後的音樂會由太昌、北昌、中華、吉安、見晴及溪口等六所國小輪番上台，表演內容有各項樂器演奏及精采的舞蹈等，展現同學的活力。

本次音樂會，集保董事長朱漢強也親自現身支持，朱漢強表示，教育機會應該是公平的，因此集保自2015年起即把愛送到花蓮14所學校，提供音樂、課輔、體育等多元資源，拓展偏鄉孩子的學習領域，實踐利他共好的理念。

太昌國小校長吳昌葦更強調，花蓮地處後山，學校多屬非山非市或原住民學校，以該校為例，近四分之一學生為身障及中低收入戶學生，超過5成以上為原住民及新住民學生，孩子們因教育資源的不足，往往失去部分的學習權利，感謝集保結算所長期以來對花蓮偏鄉學校教育資源的挹注，讓教育機會公平與弱勢關懷得以實踐。

音樂會最後由六所學校齊聚舞台，共同演唱「童年」，現場氣氛達到最高潮，場面更是熱烈感人，活動圓滿成功，也將是孩子在學時期最珍貴的回憶。

朱漢強表示，集保結算所長期透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢」等三大面向，積極回應並照顧社會的需要，未來將持續推動藝文與體育發展，縮減城鄉差距，深耕ESG永續發展。