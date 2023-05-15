陸聯會表示，陸生要報考台灣各大學碩博士班，今天起到6月5日報名，7月17日正式分發放榜。同時，大陸已連續4年不讓陸生報考台灣各大學的學士班，從今年8月開始的112學年，我國學士班陸生面臨歸零，僅剩少許延畢生。

陸聯會表示，陸生要報考台灣各大學的碩博士班，必須是原本就已在台灣就學的應屆畢業生，而且必須設籍在北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北或遼寧等8個省市。

陸聯會說，欲報名的陸生，必須在5月15日至6月5日間網路報名，但繳交報名費時間則至6月12日，7月10日進行預分發放榜，上榜的考生還要在7月10日至12日參加正式分發，7月17日則是正式分發放榜。

國內大學陸生人數在105學年達到最高峰4萬1975人，其中包含學位生9327人、研修生3萬2648人。不過隨著兩岸關係緊張及疫情因素，大陸在2020年4月9日宣布暫停陸生來台，僅讓原本在台灣就學的陸生可留下來或升讀碩博士班。

大陸這舉動造成我大學陸生人數陡降，即使去年11月我陸委會宣布陸生得申請來台研修，到今年3月大陸放了280個交換生到台灣30所大學，我大學陸生人數達3401人，但僅是巔峰時期的8％。

今年大陸繼續不讓陸生來台，因此112學年時，我大學學士班陸生面臨清零，僅剩少許延畢生。至於我大學碩博士班今年仍可招陸生，但僅限原先在國內就學的應屆畢業陸生為對象，人數不多。

學者分析，大陸現在只想與台灣維持低度、少量的教育交流，但又不要斷線，也就是處於「春暖花不開」局面，以維持操作彈性。明年初總統大選結果揭曉後，若是陸方喜歡的政黨贏了，就會讓大量陸生來台了。