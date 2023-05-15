太魯閣國家公園管理處預計7月3日至5日辦理「Youth Camp」活動，將帶領20位學員到屏風山區體驗登山完整的流程，5月22開放報名；圖為松針營地及屏風避難山屋。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園管理處預計7月3日至5日辦理「Youth Camp」活動，將帶領20位學員到屏風山區體驗登山完整的流程，5月22開放報名。（羅亦晽攝）

近年從事登山人數口隨山林開放逐漸增加，卻衍生許多環境與生態問題，太魯閣國家公園管理處為將無痕山林7大原則深植青年學子心中，將在7月3日至5日辦理「Youth Camp」活動，帶領學員到屏風山區體驗登山完整的流程，5月22開放報名，限額20人。

國家公園Youth Camp活動自2009年辦理迄今已邁入第14屆，太魯閣國家公園每年秉持鼓勵青年學子走向戶外的精神規畫主題活動，包括園區步道探訪、認識太魯閣族傳統文化及中橫健行體驗等，廣獲各界好評。

由於太管處盤點近年園內登山態樣，發現愈趨成長的登山人口卻對應愈多問題，如雲稜山屋附近因廚餘及山友餵食，出現不典型行為的黃喉貂；磐石山愈來愈多被登山客吸引的水鹿遭目擊；各山域步道均存在排遺污染環境、營位被佔用或登山隊伍彼此干擾等問題。

太管處為使登山者了解在山林中與動物相處的自律之道，及實踐無痕山林（Leave No Trace，LNT）的七大原則，今年預計在7月3至5日舉辦Youth Camp活動，主題為「做一個負責任的登山者」，讓青年學子在實際參與環境教育活動中，尋找自律登山的保育行動方法，解決這個世代所面臨的登山環境議題。

太管處表示，活動將從登山的行前準備開始，藉文件資料向學員傳達出發前應如何充分規畫與準備，接著再以屏風山區為學習場域，裝備課程包括介紹與使用、登山行程的規畫、糧食的選擇，到戶外風險管理、步行與炊煮技巧、紙本地圖的判讀、野外求生等，並帶領學員體驗山屋與帳篷住宿的差別，讓學員在過程中打開五感，於大自然懷抱下真實闡述自身感受，透過彼此交流分享，在今年暑假留下特別的回憶。

太管處表示，活動5月22日中午12時可上請上太管處報名系統報名（https://www.taroko.gov.tw/），活動僅1梯次，限量20人，歡迎對山域活動有興趣的高中、職（含五專1至3年級）在學學生、應屆畢業生，或即將進入高中校園的高中新鮮人報名，且全程參與的學員活動結束後，另可獲得太管處頒發的學習證書。