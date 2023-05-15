獲得民進黨提名挑戰北市松信區立委的台北市議員許淑華，近日持續針對「信義區天坑」進行處理，今（15）日她在質詢時更當面要求台北市長蔣萬安做出承諾，若受害民眾的住所結構沒有問題，後續修繕費用都必須由廠商負責。

許淑華今日在臉書表示，發生在信義區崇德街的天坑案，包括公所、消防局、建管處、都發局和新工處等單位都相當辛苦，持續為居民安置和建物安全狀況做努力，她很感謝各局處同仁的努力，但接下來要如何幫助受害民眾才是重點。

許淑華透露，專家技師需要約2周的時間準備勘驗報告，屆時將會出現2種結果，第1是受損建物結構若沒問題，那就會朝「鄰損爭議」進行處理，要求蔣萬安承諾該建商須負起全責進行修繕，且期間所有費用都由廠商支付；第2則是若被鑑定為危樓，應由承包商配合重建，所有費用同樣由承包商承擔。

雖然蔣萬安針對第1種情況當場就做出承諾，將要求承包商負起全責，但若是第2種情況的話，蔣說會依法原貌重建； 然而許淑華持續關切，強調會繼續為周遭居民提供相應的協助，並監督市府，維護市民安全與權益。