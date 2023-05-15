屏東縣長周春米日前宣布，15日起屏縣發放生育津貼每胎2萬元，且溯及1月1日出生的新生兒，屏東縣議員蔣月惠則認為，一胎2萬元的誘因太少，建議可以一胎發20萬，相信重賞之下必有勇夫。

蔣月惠說，從2萬加碼到20萬元，絕對會上全國新聞，且馬上有人要結婚。此話一出，幾乎在場議員都露出迷樣微笑，認為在有限預算下難度很高。對此，周春米表示，每胎20萬、聽起來是很開心，但預算要從原先8000萬元提高到8億元，這部分還要努力，「也感謝議員一直設想讓她上全國新聞。」

縣議員梁育慈對於生育津貼政策給予高度肯定，但認為單項式補助效益不大，應該配合相關托嬰、托育的育兒政策，既然外界都說前縣長潘孟安是長照王，建議周春米走出自己的路，當個生育王、育兒王。

縣議員洪明江則說，母親生育辛苦，所以發給生育津貼；但父親工作辛苦是否要發工作津貼、學生學習辛苦是否有學習津貼；認為發現金給人民是最差的政府，應該讓人民買得起房、工作穩定，相信就有人願意生養，希望台灣不要成為「獎金國」。