昨日是母親節，不少家庭會帶母親到餐廳或買外帶回家慶祝，一名女網友表示，看到連鎖披薩店長長的排隊人龍，人多到看不到點餐櫃檯，她好奇問「為什麼母親節大家都要吃披薩？」貼文引發熱議，不少人說吃披薩有儀式感、省去煮飯的時間，價格也比吃餐廳划算，「我家也是吃披薩，是慶祝節日首選」。

原PO昨（14）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，母親節連鎖披薩店大排長龍，買披薩的民眾從櫃檯排到店門口外，目測至少有20人在排隊，她好奇問「為什麼母親節大家都要吃披薩？」

貼文吸引逾3千名網友關注，不少人留言表示，因為餐廳都滿了，加上母親節母親通常都不開伙，披薩就成了慶祝節日首選，「我家也是吃披薩」、「餐廳都滿了吧」、「不用煮啊，省時省力」、「方便又可大家聚在一起享用，外帶買大送大優惠多，吃氣氛的」、「比去餐廳吃飯還省」、「簡單快速有儀式感」、「我們家也是吃比薩」、「絕對不是媽媽想吃啦」。

另也有在披薩店打工的網友說，「每年母親節營業額比過年還高」、「記得以前在披薩店打工，母親節可以從早上10點忙到晚上11點半，都沒停過」。