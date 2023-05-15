大專院校也吹「米其林」風！弘光科大15日舉辦《RE》米其林級畢業發表成果餐會，由米其林二星主廚林恬耀、田原諒悟、黃以倫及米其林二星侍酒師張鴻亮共同開設「米其林大師實務專題製作」課程，指導餐旅管理系畢業生舉辦獨一無二的餐會。主廚要求相當嚴格，光是一句「你確定有做好嗎？」便讓學生再三思索，此次透過餐飲完美結合永續低碳的蔬食料理饗宴，讓在場來賓豎起大姆指說「太棒了，蔬食竟然可以這麼米其林！」
弘光科大校長黃月桂表示，學校高規格禮聘4位有國際餐飲經驗的米其林大師，手把手指導45名畢業生學習籌畫有主題性的畢業成果餐會，展現所學到的米其林級職人料理精神及專業細緻服務，更有意義的是，餐會主題《RE》是以永續發展概念，設計出低碳、低食物里程的蔬食料理，引領貴賓們展開一場永續發展與餐飲完美結合的創新體驗。
弘光科大招生策略中心主任林敬榮指出，110學年度開始該校領先全國技專院校禮聘3位米其林名廚林恬耀（Jimmy Lim）、田原諒悟（Ryogo Tahara）、黃以倫（Alain Huang）擔任專技教授，今年再增聘世界唎酒師大賽冠軍張鴻亮（Johnny)擔任專技副教授，籌備過程就像實際開了一間「新餐廳」，有助於畢業後無縫接軌就業及創業。
餐會開始，第一道三品開胃小點就令人驚艷，第一品「土地淨化」以三杯料理發想，用彰化嫩茄加百里香、花椒等香料做成的茄子泥，搭配大肚山芝麻做的芝麻塔殼、羅勒醬；第二品「海洋淨化」，以味噌湯發想，黑色、白色魚子顆粒浮於海面，希望大家重視懸浮微粒問題；第三品「低能源製作」，運用東南亞華人過年常吃的「撈生」發想，用果汁醃製蔬菜提升風味，更是一道零浪費料理。
學生透過三品料理，向分別出生於台灣、日本、新加坡的三位主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀致謝。主菜為龍井猴頭菇，最特別的是為增添香氣，以油淋的手法將稻草、香草、奶油的香氣注入其中，配菜則是以南瓜玉米糕、蘿蔔脆片組合，配上用生蠔葉及豆漿製成的奶醬，帶出海洋風味，用主菜來呈現台灣四面環海的地理環境及山、海、農作的氣息，一上桌便飄出濃濃香氣，令人食指大動。
從開胃小點到主菜之間，精心搭配香檳、普洱茶、清酒、紅酒4種飲品，11道菜相當精緻，當美食送到客人口中更是令人驚艷！受邀參加餐會的高中職校長、來賓均稱讚說「蔬食竟然可以這麼米其林、這麼精緻美味」、「學生完美呈現美食結合永續低碳的味覺饗宴」。
統籌畢業餐會的林恬耀主廚表示，在籌劃過程中，他們透過和學生溝通、互動、分享的方式帶領學生去思考如何突破每個關卡，而不是直接給答案，因為，唯有自己做功課才可以真正學到東西。黃以倫指出，從查資料、設定餐會主題、尋找當令食材、烹飪技法各方面，一直去引導學生思考如何呼應世界趨勢。田原諒悟則說，今年給學生更多揮灑空間，餐會主題和永續有關，他覺得非常棒。
今年首次到弘光任教的張鴻亮表示，學生團隊就跟實際餐廳裡的團隊一樣，每個人的專長及能力不一樣，很欣慰的是看到認真學習的同學有所成長，建議畢業後初入職場要歸零思考，才能吸收得更多。
餐會學生主廚閔志鴻、副主廚李佳恩皆曾在學校海外研習贊助下前往義大利ALMA廚藝學院研習，並分別在北義大利米其林三星、一星餐廳實習。閔志鴻從馬來西亞到台灣念海青班後繼續升學，以爭取到義大利研習及實習為目標，用心學習精湛廚藝。閔志鴻指出，3位米其林主廚的要求非常嚴格，光一句「你確定有做好嗎？」便讓他再三思索，但「最嚴格的要求才有最多的成長！」
李佳恩指出，擔任副主廚辦餐會最大的挑戰是學習和廠商、贊助商、同學們溝通，一起完成任務，最大收獲是得到團隊的信任及主廚的肯定。外場經理周宇紳也是從馬來西亞來台灣念書，他說，辦理餐會跟老師學習配酒、配餐等精緻餐飲服務的各種細節，收獲很大，畢業後打算先留在台灣工作，未來可能回馬來西亞創業。
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