台灣遭外媒批為「行人地獄」，加上日前女童遭撞身亡，警界、各縣市政府大動作加強執法，盼洗刷行人地獄惡名。然而，據高市交通大隊統計，4月上半月高雄市行人A2傷亡人數為4件，而5月同期同樣為4件，似無顯著變化。對此，高雄科技大學運籌管理系教授李明聰表示，目前執法多為在市中心的行人穿越道，但大宗的行人交通事故多為市郊或任意穿越馬路，建議警方執法方向仍需研討。

過去台灣被外媒批為行人地獄，交通部修法，3月31日起將小客車未禮讓行人的罰金從2000元提高至3600元，日前又有台南3歲女童過斑馬線遭撞死，再度掀起「行人地獄」的撻伐聲浪，使得警界動用大批人力強力執法。

從數據來看，從修法後的4月開始，開罰件數1160件，而5月1日強力執法至12日，開罰件數已達990件，強力執行取締未禮讓行人案件力度明顯增強；但高市行人的5月至12日A2傷亡人數與4月同期相同，執法效果看來並不顯著。

基層員警透漏，自從大執法以來民眾駕駛的自小客車明顯在通過路口的速度變慢，尤其轉彎車都願意停下來再繼續前進，但仍有機車會習慣用鑽的方式繞過行人。員警也說，若遇到不配合禮讓的車輛，警方將以密錄器所照的車牌號碼所舉發開單，另加開一張不服取締的罰單。

高雄科技大學運籌管理系教授李明聰表示，在警方強力執法下效果一定會馬上有顯著，但對於長期的警力維持有一定的困難度，目前行人地獄已成風潮，但警力遲早有一天會撤出，到時民眾可能會回彈，又回到當初不禮讓行人的情況。

李明聰也說，目前行人傷亡人數最大宗原因落在行人任意穿越馬路或老人家穿越馬路及市郊居多，但目前執法著重在市區的行人穿越道上，執法方向可能出現錯誤，仍需要再研擬洽當的應對方向，或以新的法規及硬體設備的改善讓這件事持續下去。

高市警局表示，高雄市經過相關機關的共同努力下，不論是A1或A2交通事故，已經是近10年來最好的防制成效，警察局及相關局處，仍會持續維護用路人安全。

在交通事故防制上，「教育」及「工程」才是前端治本的良方，「執法」只是末段治標的方法，警察機關會與其他機關共同努力，朝向持續降低交通事故的方向前進。

立法機關修法完成後，不可能立竿見影、成效立見，未來猶待教育、工程、執法面向的持續努力，將車輛禮讓行人優先通行的正確交通觀念，徹底落實。