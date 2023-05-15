台南市北區忠義路、成功路口發生1對母女走斑馬線過馬路時被自小客車輾過，導致3歲女童死亡、母親重傷，市警局15日進行業務報告時，多位議員要求警方加強執法、交通教育宣導及改善交通號誌設施，避免不幸事件再度發生。市警局長廖宗山答詢表示，將建議在全市90處路口設置行人專用時相，並強力大執法1個月，希望達到教育宣導的目的。

廖宗山強調，交通大隊全面檢視各路口，已擬出90處路口應設置行人專用時相號誌，建議市府交通局能夠設置；至於近來警方強力大執法，也發現台北市多數駕駛人行經路口看到行人都會停下來，但在台南市還是有人不禮讓行人，因此希望藉由1個月的大執法，讓被開罰單的駕駛人印象深刻，進而與親朋好友分享，達到教育宣導作用。

市議員林燕祝表示，最近警方強力取締交通違規時，有駕駛人反映，禮讓行人沒有通過路口卻被開罰單；也有人反映路口「停」字標線處看不到左右來車，如要看清楚左右來車，車子稍微往前又會壓在紅線被開單，希望能做好規畫，以免駕駛人不知所從。廖宗山回應說，禮讓行人卻被開罰單有爭議，警員要再教育。

市議員朱正軒、穎艾達利也說，去年6月16日起至今年3月15日，台南市A1交通事故2142件、死亡146人，較上期增加42人；A2交通事故3萬2555件、受傷4萬3619人，較上期發生件數增加678件，受傷增加1076人，希望警方拿出對策。廖宗山認為，造成車禍的原因，會因環境不同有所不同，已與各警分局座談，了解原因、對症下藥。像善化到南科上班的人多，上下班時間人車較多，較容易發生車禍；至於偏鄉則較易發生在夜間。

市議員蔡宗豪指出，科技時代監視器是很重要的工具，無論治安、車禍也都需要監視器，但目前還有很多路口沒有監視器，像最近發生3歲女童被撞死的忠義路、成功路口，一旦沒有監視器的話，將如何還原事發經過？建議警察局長廖宗山增加裝設監視器的預算，守護市民朋友。

台南市北區忠義路、成功路口發生1對母女走斑馬線過馬路時被自小客車輾過，導致3歲女童死亡、母親重傷，台南市警察局實施「路口車輛未停讓行人」專案大執法。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

交通大隊補充說，自5月1日起至5月31日配合警政署執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規（臨時）停車及取締道路障礙等4項重點執法項目，加強執法作為。

鑑於8日發生3歲女童行走在行人穿越道上，因車輛未禮讓而被撞死亡的憾事，為喚醒駕駛人停讓行人的守法意識，市警局自10日實施「路口車輛未停讓行人執法」專案，將車輛行經路口或行人穿越道不暫停禮讓行人列為執法重點，並列管轄內計90處行人交通流量較大的路口為重點執法處所，每天重點時段規畫勤務加強取締，統計5月1日至14日，4項重點執法項目共計取締交通違規9117件，其中路口不停讓行人共取締592件。

另外，市府交通局為再強化行人路口通行安全，日前已完成第一階段路口盤點，鎖定成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路（南門路）以西範圍，作為行人專用時相優先示範區，預計6月底前將再完成15處行人專用時相路口。