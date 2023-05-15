根據定義，牛市是開始於指數從低點反彈20%。標普從去年10月低點已上漲16%，投資人應該為此感到振奮。而據Yardeni的歷史資料，自1957年來，標普500指數的平均牛市已經經歷了1960天，產生的平均回報率為184%。

而投資人利用此一資訊的方式為購買標普500指數基金。

股神巴菲特(Warren Buffett)經常推薦的一檔基金為標普500指數基金。巴菲特常說，標普500指數基金是多數投資人投資股市的最佳方式。巴菲特本人透過波克夏公司(Berkshire Hathaway)擁有兩檔標普500指數基金，分別是Vanguard標普500 ETF，和SPDR標普500 ETF Trust。

巴菲特是史上最成功的投資人，他的成功，讓他成為金融界的「北極星」。投資人分析他的每一句話，以尋找炒股秘訣。

不管如何，投資主題非常明確：標普500指數是衡量500家美國大型公司的表現。其成分股涵蓋所有11個市場板塊，代表了價值股和成長股的混合。

這使得該指數成為衡量美國總體經濟的基準，而美國又是全球最大的經濟體。引用巴菲特的話說：「過去240年以來，押注美國走下坡是一個可怕的錯誤，而現在不是開始(錯誤)的時候。美國商業和創新的金鵝將繼續下更多的蛋」。

投資標普有一必然的結果。該指數自1957年問世以來，標普指數每20年滾動周期都會產生正面回報，未來也沒有理由會出現不同的結果。這意指著，目前購買標普500指數基金的投資人，只要投資至少20年，幾乎肯定就會賺錢。

過去美股經歷過多次熊市和衰退，但在過去20年，標普仍產生了總共556%的回報率(即年回報率為9.9%)。投資人如果定期的對標普4500指數基金貢獻資金，未來可望足夠獲得類似的回報。

以每年9.9%的回報率計算，每周投資125美元給標普500指數基金，10年後價值將達10.3萬美元，20年達到36.8萬美元，30年達到100萬美元，是相當不錯的投資選項。