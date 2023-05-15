Lars Nootbaar was talking about how much his mom means to him and didn't realize she was live on the other end 🥹 pic.twitter.com/5CxdFAgmJS — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 15, 2023

美國時間母親節當天的比賽（台灣15日），紅雀混血球員努特巴（Lars Nootbaar）繳出3安猛打賞，助隊9比1大勝紅襪。賽後努特巴接受美媒ESPN訪問，談起自己的母親久美子，結果驚喜發現久美子就在另一頭直播連線，讓努特巴感動拭淚。

努特巴有日本名榎田達治，不過在日本仍是以英文譯名稱呼，他在美國出生，父親是歐洲裔查理努特巴（Charlie Nootbaar），母親榎田久美子來自日本，夫妻在加州科大讀書時認識，努特巴在美國加州長大。

今年棒球經典賽，努特巴以來自母親的血統代表日本隊出賽，擔任中外野手，7場比賽繳出7支安打，跑回7分， 打擊率0.269，幫助日本隊奪回金牌。

Noot leads off with a double, Goldy drives him in! #STLCards pic.twitter.com/2i3A0baino — St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 14, 2023

此戰努特巴擔任開路先鋒，首打席就在兩好三壞時擊出深遠的二壘打，撞在紅襪左外野「綠色怪物」圍牆落下，這是日籍外野手吉田正尚的防區，兩人是經典賽的隊友。後面戈史密特（Paul Goldschmidt）安打送回努特巴得分。

第2局努特巴擊出左外野平飛球，遭到吉田正尚接殺，第6局他敲出滾地安打，又是打進吉田的防區。8局下努特巴再敲長打，仍然是左外野平飛球，當天3支安打全部都在吉田的防區，努特巴身為左打者，這屬於難度較高的反方向長打。總計努特巴6打數3安打，3次得分，打擊率突破3成。吉田正尚4打數掛零，打擊率略跌至0.298。