南投縣議會定期會第4審查會上，南投縣議員簡千翔、陳宜君關心縣內小校教育狀況。簡千翔認為，孩子成長過程缺乏同儕刺激，小校的學生成績幾乎都在後段班，「小校的產生，其實是害了那個孩子」。陳宜君也認為，若沒有同班同學怎麼學習人際相處、批判思考及認識自己的優勢？希望縣府提出對策。

簡千翔表示，全縣50人以下的國小有66所，其中一年級僅1名新生的有6所，大眾原以為1對1教學能拉抬孩子成績，結果不盡然，因為孩子缺乏刺激，小校學生成績幾乎都在後段班，因為他成長過程中，不管他考40分、60分、80分都是第一名或前幾名，盼教育處能有作為。

陳宜君也說，人際相處、批判思考及認識並發揮自己優勢，這是家長希望孩子在學校教育能習得能力前3名，據教育部統計，2021年南投縣低於6班國小共95所、68％，當孩子沒有同班同學，怎麼建構人際關係？怎麼建構批判係思考？缺乏同儕進行思辯、刺激思考，也無從自同儕認識自己的優勢，也沒機會認識他人優點，更無法落實108課綱自發、互動、共好的精神。

南投縣議員陳宜君建議，教育處可以邀辦學及招生成果卓越的小校校長進行經驗分享。（翻攝南投縣議會／楊靜茹南投傳真）

陳宜君、簡千翔建議教育處，建立小校的教學特色，邀辦學及招生成果卓越的小校校長進行經驗分享，或邀專家學者舉辦相關研討論，如何提升小校學童的同儕競爭力；盤點校園閒置空間，作為托育幼教、長照聚點或社區活動中心等，讓社福能深入社區。