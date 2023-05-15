美中對立情勢升溫，南韓正式選邊站加入美國戰線，南韓總統尹錫悅4月底訪美行，拜登以最高規格接待，尹錫悅更在拜登國宴的晚宴上獻唱「America Pie」，透露了微妙的意涵。尹錫悅這一次豁出去跟美國站在同一陣線，是否會對台灣造成衝擊引發關注，專家從產業面分析，直指台灣相對於南韓的優勢很明顯，預言南韓之後會變成我們的客戶，未來情勢將有明顯轉變。

擁有近40年資歷的產業分析師、科技專業媒體創辦人黃欽勇在《老謝看世界》節目中分析台灣方面的優勢，台灣的產業結構跟資本結構都比南韓有利，像是利率方面，台灣房貸利率是2%、南韓是4.3%，假設規模100億美金的公司在台灣的銀行借錢，利率可能1.3%~1.5%，但在南韓沒有3%借不到，就企業的立場來看，如果在南韓沒有獲得補貼的話很難量產，台灣很明顯在成本效率取勝，他舉例，在半導體領域如IC設計、晶圓代工 ， 這2個部分南韓都很難跟台灣競爭。

黃欽勇進一步表示，從產業結構來看，台灣產業比較均勻，扮演的角色越來越重要，PC、手機產品主攻品牌價值，但到了智慧應用跟車聯網領域，品牌價值相對會降低，區域性的價值升高，全世界都會找台灣合作。

至於未來對台灣跟韓國之間的競賽，會不會產生很大變化？黃欽勇則說， 短期5~10年，我們相對於南韓的優勢很明顯，未來該怎麼領先擴大差距，他套句台積電創辦人張忠謀說的話：相信學習曲線，如果我們現在是領先，就繼續投資，投資到競爭對手看不到車尾燈。

黃欽勇指出，未來3~5年，全世界電子產業的投資必然會找台灣，過去台灣主要的對手是南韓，他認為未來情況會轉變，以後南韓會是台灣的買主，比方說工業電腦、軍用電腦、零組件、OLED等，有很多的產業可能跟台灣有非常密切關係，台灣則要從過去敵對的看法，開始想像南韓是客戶， 「我們現在站在同一邊。」

黃欽勇也提到，南韓過去靠攏中國討不到便宜，主因在中國只有美商蘋果真正把品牌做起來，三星進入中國市場面臨成本、補貼的問題，從20%的市占率跌到剩下不到1%，南韓要把電子產品賣到中國的空間也越來越小，可能是尹錫悅選擇站隊美國的關鍵。