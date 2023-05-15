雖然外銷錢景不明，但多家紙器廠表示，台灣內銷市場逐漸復甦，一波波報復性國旅、聚餐帶動紙箱用量，全年總放假日達116天、3天以上連假多達8個，多家紙廠認為台灣紙市只會變好不會再壞，呼籲紙廠不要再拚價，一起穩價拚盈面。

業界透露，第一季紙箱總銷量較去年同期減少15％～20％，加上兩個紙器新廠產能開出，搶紙箱與紙板生意，多家紙廠坦言，只能拚價搶市場，目前紙價已經來到成本邊緣，若沒有量又守不住價，第二季恐將有更多業者陷入虧損。

據了解，永豐餘新屋紙器廠在農曆年後、榮成神岡紙器廠在4月中，先後開始試車量產，若以每個紙器廠每月產能400萬～500萬平方米推估，兩個紙器廠新增年產能上億平方米，推升整體紙器產能增加近5％，加劇供過於求的營運壓力。

市場傳出，目前工紙三雄拚價殺盤重心，主要在大批量客戶、中部地區競價激烈；至於靠紙箱維生的下游三級紙器廠，目前死守消費市場終端售價不破。

各行各業出貨都少不了包裝的工紙紙器業，在疫情期間隨著台灣外銷連25紅，加上內銷電商網購暴量，據紙器公會統計，2020下半年至2021上半年出現國內造紙業30年來罕見榮景，孰料去（2022）年下半年景氣反轉，全年銷量銳減9％，外銷連七黑到今年3月。