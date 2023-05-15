中頭獎太爽！大陸浙江近日瘋傳一段影片，一名在義烏廿三里夜市擺燒烤魷魚攤的男老闆，發現自己對中頭獎，爽到邊歡呼邊砸店，情緒激動地扔椅子、翻桌，嘴裡還高喊「中了3000萬元、我中了！」對此，當地彩券兌獎中心證實有一張彩券中頭獎人民幣2574萬（約台幣1.1億元），為多人合資，其中一人就是攤位老闆。

根據微博影片，廿三里夜市裡有一名黑衣男子在烤魷魚攤內，舉著雙手大喊「3000萬吶！」直呼只花1000元就中大獎，高興到扔攤位的塑膠椅砸店、翻桌，歡呼聲引起眾人圍觀，還有路人在一旁笑著「幹到頭了、幹到頭了」。

綜合陸媒報導，砸店的黑衣男子是該烤魷魚攤的肖姓老闆，他14日受訪指出，沒想到一起合資買的彩券真的中頭獎，共27人花1300多元（約台幣5700元）合買一張複式彩券，分成21股，有人最多買2股，最少半股，肖姓老闆出66元（約台幣290元）買一股，加上是他選號，還可以再多分10萬，預估可以分得110萬元（約台幣480萬元）。

肖姓老闆表示，13日晚上開獎時他正在擺攤，得知中頭獎就在夜市裡激動大喊，興奮到整晚沒睡，喊到喉嚨啞了；對於高興到砸店，他表示烤魷魚攤收入不高，攤位已經以4萬元（約台幣17萬元）轉讓，這次中獎剛好一解兒子結婚用錢的燃眉之急，之後還可以做點小生意。