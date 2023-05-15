高雄市燕巢區王姓男子與林姓男子於今年1月因為在鋼鐵區工作發生糾紛，王男拿起地上的鐵棍毆打林男，林男傷重不治。橋頭地檢署訊後依刑法第277條第2項之傷害致人於死罪嫌、國民法官法第43條第1項提起公訴。這也是橋檢第一件依照國民法官法起訴的案件。

檢警調查，當時王男與林男於今年1月12日傍晚在一家鋼鐵公司的BH型鋼廠區工作，林男因為身體不適，停止配合王男的工作。王男因此心生不滿，以為林男在耽誤他下班，雙方發生口角，之後王男拿起地上重8.4公斤的鐵棍，以雙手持鐵棍的方式擊打林男的胸部以上位置，打到林男的左耳孔下方3公分的頭頸交界位置，林男傷重倒下。

林男送醫時已經沒有生命徵象，經急救與加護病房觀察後，於今年1月16日傷重不治。林男的傷勢包含頭部外傷、左耳後下方棍棒傷、硬腦膜下腔出血 、腦挫傷、腦室內出血等。

死者的家屬向岡山警分局報案，警方訊後依傷害致死罪嫌移送橋頭地檢署。檢方訊後依刑法第277條第2項之傷害致人於死罪嫌、刑事訴訟法第251條第1項，以及國民法官法第43條第1項對王男提起公訴。