苗栗縣苗栗市文華國小15日舉辦「知識 ＋」圖書館揭牌啟用典禮，在副縣長鄧桂菊、教育處副處長徐建男、校長林文星、全校師生、家長會團隊、各界來賓及社區民眾見證下辦理揭牌儀式，並由鄧桂菊副縣長親自宣布文華國小「知識＋」圖書館正式啟用。

苗栗縣府表示，文華國小的圖書館命名為「知識 ＋」，意味著進入圖書館後，能透過書本和行動載具，徜徉於浩瀚的知識海洋中，無限延伸學習場域，打破學習時空限制，達到提升學生閱讀素養的目標。

「知識 ＋」圖書館同時是教師教學、學生學習的寶庫，文華國小的校訂課程以聯合國17項永續發展目標為主軸，期許能夠培育學生成為未來的全球公民。

校方指出，可以看，在「知識 ＋」圖書館設計的過程中，巧妙結合聯合國永續發展SDGs的17項目標之外，還有數位閱讀互動區，除了這座即將啟用的圖書館外，文華國小近期也獲得教育部和縣府補助1800萬的老舊廁所整建，相信在精神建設與民生必需的設施整修建完成後，校園將煥然一新。

副縣長鄧桂菊表示，文華國小緊鄰苗栗縣政府，位居縣政中心，隨著苗栗市西區蓬勃發展，目前該校已成為苗栗市規模最大的小學，原有圖書館已不敷師生使用。縣府重視縣內國中小閱讀教育，補助文華國小431萬元，打造總面積145坪、藏書超過1萬6000冊，堪稱縣內數一數二藏書豐富的國小圖書館，希望文華國小能成為苗栗縣推動閱讀教育的標竿，提升學生的閱讀素養。

她指出，「一直走在你的最前面」是重要的教育思維，學校不應以過去的知識，教現在的孩子去適應未來的社會。本案圖書館設計係結合永續發展與元宇宙的概念，命名為「知識 ＋」(Knowledge Plus)，意指進入圖書館後能藉由實體的書本與行動科技的擬真無遠弗屆的特性，打破學習時空限制的無限延伸學習場域。讓小朋友徜徉於浩瀚的知識大海創意無限延伸。

學生們體驗VR。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

揭牌典禮之後，副縣長鄧桂菊及縣府團隊與館內上數位閱讀課程的小朋友一起體驗VR課程，大家藉助新興科技克服學習場域限制，一起探索、了解石虎的棲地，並利用Web IRS(師生互動即時反饋系統)進行線上評量，課程生動有趣又富含教育意義。