鳳山人文歷史底蘊豐富，自清領時代以來，因水圳及地理位置，逐漸發展成高雄人口密度最高的行政區。歷經時光演變，鳳山有東便門、訓風砲台古蹟、香火鼎盛的雙慈亭及龍山寺、刻畫時代記憶的黃埔新村、庶民廚房的兵仔市及中華市場美食街，文藝匯聚的衛武營國家藝術文化中心及大東文化藝術中心等觀光資源豐富，不論是想要輕鬆愜意享受悠閒時光，還是尋找巷弄美食，或探訪古蹟歷史故事，來鳳山絕對能滿足大家。

騎腳踏車沿曹公圳河岸漫遊輕鬆愜意。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，市府積極整合產業及觀光資源，打造鳳山舒適生活圈。配合鐵路地下化綠園道從鳳山延伸，騎著腳踏車就可以輕鬆飽覽高雄城市風光。另結合鳳山火車站站體開發，未來將打造集休閒、運動及青創之園地；衛武營國家藝術中心及大東文化藝術中心，有豐富的文化展演及寬闊的綠地空間。

晚上點亮的曹公圳也別有趣味。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，鳳山位於交通要道，開發較早，過去曾是軍事重地及傳統政治中心，人文歷史資源豐富。時至今日已成為高雄藝文與觀光發展並重區域，更於2021年獲選為交通部觀光局經典小鎮。除古蹟林立也匯聚南北各路美食種類，為了讓更多人能了解鳳山的故事，觀光局近年也積極整合觀光資源，結合時下正夯的單車輕旅行及在地導覽，讓民眾能更輕鬆自在的探索鳳山的內在美。

鳳山兵仔市隱藏美食多。(高雄市觀光局提供)

要了解在地生活就要從市場開始，在傳統美食匯集的集散地第一市場（俗稱兵仔市）、第二市場（公園仔市）及中華市場，有網路人氣的無名肉燥飯魚皮湯、古早麵、鵝肉、「三輪的店」黑輪等。還有宵夜場不敗人氣首選中華市場鹽酥雞、當歸鴨、鮮魚湯、綠豆湯、肉燥飯、泰國菜、愛玉冰、青年創業美味的「碧南庄」肉圓；香酥鴨、「一合居」饊子餅、酸白菜火鍋等各式南北眷村美食、人氣冰店「良品冰室」、「冰塔」，歡迎大家全家出遊到鳳山吃美食。

全台第一座眷村「黃埔新村」，各種有趣的復古玩味都在這(高雄市觀光局提供)

鳳山特色老街多，滿足味蕾後，別急著回家。曹公圳親水河岸，騎上腳踏車，或以漫步踅街的方式，欣賞沿路裝置藝術。緊鄰兵仔市場旁的民俗文化街及三民街販售各式傳統百貨、金仔、傢俱、佛具與祭祀用品等，蕃薯街上僅存幾家的批發商，可見到過往老街上批發生意的黃金時期；打鐵街在全盛時期各家靠著製鐵養家活口，現今還有幾家製鐵老店保存打鐵爐具。

另外臺灣第一座眷村「黃埔新村」就在鳳山，也是臺灣少數完整留存的日治時期軍事宿舍群，來這裡可以聽住民講述如何傳承在地文化角度整修建築物，欣賞早期陸軍生活的各式軍用品，到收藏上萬張黑膠唱片唱片的眷戀黑膠堂串門子，感受眷村人情味。鳳山古城故事多，大眾交通運輸便捷，歡迎大家以最環保的方式來走訪。