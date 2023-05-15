華紙受終端市場需求疲弱、原物料庫存成本偏高影響，2023年首季合併營收54.65億元，季減4.78％、年減1.12％，為近1年半低點。毛利率「雙降」至5.97％，為近5季低點。營業虧損1.44億元，較首季獲利0.98億元轉虧、但虧損年減1.58％。

不過，受央行升息利息費用增加，及台幣匯率升值影響，華紙首季業外收益年減達近9成，使歸屬母公司稅後虧損1.7億元，較去年第四季獲利0.55億元轉虧、虧損年增達1.93倍，每股虧損0.16元，雙創3年來低點。

華紙發言人陳瑞和表示，原物料成本仍位居高檔是目前最頭痛問題，上半年木片價格最高時年增達45％，目前雖有下降，平均仍年增達30％。而國際短纖漿價因需求低迷，首季每噸價格自去年第四季900美元降至750美元，本季再降至約500美元，為3年低點。

陳瑞和進一步說明，因市場需求疲弱、買家要求降價，巴西主要漿廠在3月中急遽降價，每噸價格2周內自750美元殺至550美元，後續再降至500美元。加上紙品市場觀望情緒濃厚，整體營運仍具不確定性，且仍有部分設備例行歲修，對華紙第二季營運仍保守看待。

不過，陳瑞和表示，由於主要漿廠將漿價一舉下殺到位，中國大陸買家近期緊盯南美短纖紙漿，市場需求已見回升。然而，漿廠因木片價格較高而提前安排歲修，本季產能估減少數十萬噸，在供給減少、需求增加下，預期漿價應有機會很快反彈。

陳瑞和指出，華紙將持續機動調整產品結構，降低對公司營運衝擊，並持續以綠色能源、綠色製造、綠色產品為發展主軸，聚焦低碳足跡的高附加價值紙品，應用於食品、包裝、電子產業等產業的多元需求，落實「全循環」理念、達到永續經營。

華紙表示，無塑膠淋膜的「益利CircuWell」全紙回收容器推廣多時逐漸看到成效，在國內攜手中下游打造全紙回收容器供應鏈國家隊，獲得四大連鎖早餐店響應，自5月起陸續採用全紙回收餐盒。

在綠色能源方面，華紙花蓮廠擁有全台唯一的「木質素暨汽電共生」最大生質能發電系統，發電容量達20,000kWh，今年已取得再生能源發電設備認證，目前台灣廠區自有發電設備的再生及綠色能源占比達4成。陳瑞和表示，相關綠電可對外交易，首批交易估落於6月。