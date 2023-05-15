根據阿富汗媒體報導，塔利班（Taliban）前年重新掌權，最近指派一名代辦準備接管阿富汗駐印度大使館，但阿富汗前朝指派的大使拒絕離開，阿富汗駐印度最高使節一職目前鬧雙胞。

塔利班於2021年8月15日攻占首都喀布爾（Kabul），總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃，塔利班就此奪回阿富汗政權。印度迄今未承認塔利班政府，阿富汗駐印度大使馬蒙德柴（Farid Mamundzay）仍是阿富汗前政府所指派。

阿富汗媒體「Bokhdi通訊社」13日引述消息人士報導，塔利班政府4月在馬蒙德柴赴倫敦休假之際，通報印度政府將指派夏哈（Qadir Shah）為新任駐印度大使，印度政府則同意承認夏哈為駐印度大使館「代辦」。

報導說，馬蒙德柴返回印度之後，試圖驅逐夏哈，但未能成功。

阿富汗「黎明新聞」（Tolo News）今天也引述塔利班官員證實新的人事任命，並稱夏哈本來就在阿富汗駐印度大使內任職，而非從喀布爾派遣。

報導說，印度政府視此為阿富汗內部事務。

塔利班政府此前已取回駐巴基斯坦、伊朗、中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國及俄羅斯大使館的主導權。

另方面，馬蒙德柴昨天在臉書發文，駁斥相關媒體報導為「毫無根據的謠言」，並稱現今的阿富汗駐印度大使館仍是阿富汗在印度的「唯一地址」，將繼續「盡可能解決同胞的所有問題」。阿富汗駐印度大使館的臉書也轉發這則貼文。

印度政府暫未對相關報導做出回應。

阿富汗做為連接中亞國家的大門及可牽制巴基斯坦的平衡錘，對印度具政治及戰略意義。過去20多年間，印度一直努力透過人道援助、發展基礎設施等方式經營與阿富汗的關係。

印度外交部去年6月派遣了一支「技術小組」進駐至喀布爾，與塔利班政府建立低階的外交接觸。外界視此為印度重啟在阿富汗的大使館。