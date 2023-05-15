挪威F-35隱形戰機在冰島執行神祕北約任務

挪威買了52架F-35隱形戰機，如今卻面臨缺乏機械士的挑戰。要是這狀況繼續下去，到時恐怕戰機再先進也飛不了。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）14日報導，挪威國防部正在設法解決戰機維修的問題。目前挪威皇家空軍已有27架F-35在埃文斯空軍基地（Evenes Air Base），另外還有25架未來幾年會陸續交付。

挪威政府上周接獲國防委員會報告明確指出，沒有足夠的相關人員為戰機提供廣泛的地面支援。挪威國防部言簡意賅地說，他們有價值近900億挪威克朗（約2600億台幣）的戰機，但卻缺人加以維護。

事實證明，無論短期或長期都有問題。而挪威要解決短期的缺人問題，最可能尋求美國協助。目前有提案建議挪威皇家空軍，2023年底前從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）聘僱專家。不過，要解決長遠的問題，將耗費多年。

儘管挪威政府提案，要挹注資金，從教育下手，但許多報導指出，這可能要耗費6000萬挪威克朗（約1.7億台幣）。而軍事專家預測，最後從洛馬聘來的機械士很可能起碼要待5年，因為要訓練年輕的挪威的機械工或專業人員，最少需要5年，至於要累積經驗，那就需要更長的時間了。