為解決台中市屯區納骨塔位不足問題，台中市政府今（15日）舉行太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程破土典禮，預計114年完工、115年啟用，未來將可容納3萬個骨灰（骸）櫃位。台中市長盧秀燕親自到場主持動土典禮，她致詞時表示，將持續強化殯葬建設，滿足市民需求。

盧秀燕表示，市府近年陸續啟用潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆，以及剛完工的外埔納骨塔，且持續推動北屯區第28公墓納骨塔、台中市東勢區第一公墓納骨塔及太平區第一花園公墓第3座納骨塔，多個工程完成後，約可提供16萬6千個骨灰（骸）櫃位，總經費約17億元。另，公墓也轉型綠美化，目前已完成11座公墓綠美化，改善市容並打造全新休憩場域。

台中市政府15日舉行太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程破土典禮，市長盧秀燕及地方民代共同參與。（馮惠宜攝）

建設局長陳大田表示，此工程基地位於太平區東汴里第一花園公墓內，工程總預算為3億6千萬元，基地面積1萬5千467㎡，為地上五層、地下一層的建築物。地下一層為機房空間及骨骸櫃區，地上一層為服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、廁所及行政辦公室，地上二層至五層為骨灰骸櫃體區，總樓地板面積約為6千195㎡，地面層空間為停車場及室外景觀植栽區，可提供停車位219輛。

建設局也說明，整體設計概念外部空間以原生植栽、既有綠地、透水鋪面設計，工程完成後將取得合格級綠建築標章；建築物立面外牆開窗角度配合座向調整，陽光日照不會直射室內櫃體增加耐久性，兼顧空氣對流及照明；屋簷以中式琉璃瓦跳層設計，呼應園區內既有的懷恩堂，創造莊嚴肅穆場域。

台中市政府15日舉行太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程破土典禮，市長盧秀燕及地方民代共同參與。（馮惠宜攝）

民政局表示，110年起著手推動此區水土保持工程、新建納骨塔工程、園區下方浮水橋改建工程及樹葬區規畫等，除優化園區清明祭祖交通動線，也規畫綠美化景觀區，期待完工後成為台中市屯區景緻幽靜、肅穆舒適的生命紀念示範園區。