日前基隆市發生女子遭陌生男子惡意攻擊案件，事後發現現場附近的監視器故障失修，未能發揮功能。憂心故障失修的的監視器成為治安破口，基隆市長謝國樑15日表示，將緊急補助增設里鄰監視系統，希望結合里鄰守望相助，落實安全友善的生活環境。

這個議題也在15日上午的基隆市議會延燒，市議員俞叁發就提出由民政系統提供補助裝設監視系統及夜間感應燈具；韓世昱也要求市府盡速讓警政監視系統數位化的進程。

謝國樑表示，案發後，市府統計全市的監視系統，目前全基隆有4400餘個監視器鏡頭，其中類比式鏡頭有4281個，數位式鏡頭僅有153個，舊式的類比鏡頭占全市96％。但隨著科技進步，類比式的監視器早已不敷使用。雖然市府與警政署已經自2022年起，分5年編列總數達3.27億元的預算，進行監視系統的更新計畫。

謝國樑說，實質上因為受到疫情影響，基隆市直到今年4月，才正式開始進行監視器相關設備數位化。而依原先的計畫，基隆市監視器數位化還要花5年的時間才能完成。

在警政相關的系統完成數位化建置前，謝國樑表示，他規畫里鄰社區監視系統及夜間感應照明設備的補助案。市府自即日起，將從里鄰建設經費及部分預備金中，擬定了1200萬元的補助計畫。

市府將透過民政系統輔導召開全市各里召開里鄰長會議，規畫設置監視系統的設置地點，並向市府提出設備需求等相關申請，強化社區里鄰監視器及夜間照明設備。

謝國樑強調，這個補助案是治標不是治本，透過警政監視系統的數位化，才是真正的治本之道。但由於緩不濟急，才會透過強化里鄰的監視設備，補足在數位化完成前的不足之處。至於後續的管理及細節，市府會再與各里鄰長的討論中做出最終決議。