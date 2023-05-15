2022年底參選第11屆嘉義市西區議員失利的李錦洋，涉嫌透過前大溪里長的黃石君等樁腳買票，被嘉義地檢署起訴涉嫌賄選，嘉義地方法院今天宣判，李錦洋2年2月徒刑、褫奪公權4年，黃石君與郭姓、賴姓樁腳判1年10月至3月不等徒刑、緩刑、褫奪公權。

李錦洋去年參選嘉義市西區議員，遭檢警查獲涉嫌以1票1000元至2000元不等現金買票，李錦洋及賴姓、郭姓2名樁腳共3人羈押禁見，當時是首名遭收押的議員候選人，並於投票前一天11月25日被起訴違反選罷法。

嘉義地院發布宣判結果指出，李錦洋等4名被告均坦承犯行，依法判決李錦洋有期徒刑2年2月，因不符合緩刑條件，未宣告緩刑，褫奪公權4年，沒收扣案賄款12萬3000元及未扣案賄款3萬4000元。

黃石君判有期徒刑1年10月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，判決確定之日起1年8個月內支付公庫30萬元、接受8小時法治教育課程，褫奪公權3年，沒收扣案賄款9萬6000元及未扣案賄款3萬4000元。黃石君後來當選大溪里長，但被判當選無效，4月27日已解職。

賴姓樁腳有期徒刑1年10月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並自判決確定之日起2年內支付公庫25萬元、接受8小時法治教育課程，褫奪公權3年，沒收扣案賄款5萬元。

郭姓樁腳涉收賄罪判有期徒刑3月，得易科罰金1000元折算1日；涉交付賄賂罪處1年10月，均緩刑4年；緩刑期間付保護管束，並判決確定日起1年8個月內支付公庫30萬元、接受8小時之法治教育課，褫奪公權3年，沒收扣案賄款5萬4000元及未扣案賄款3萬4000元。