前台東縣政府建設處長許瑞貴有意爭取代表國民黨參選台東立委，許瑞貴今天強調，宣布參選後，走遍全縣、里程數已破萬，「為了台東發展全力以赴」，他也允諾不為特定對象服務，選舉公報上一定會看到他的名字。國民黨台東縣黨部表示，月底前人選出爐。

許瑞貴今天指出，自今年1月宣布投入立委選舉，他便走訪四處拜會地方人士，行車里程數破1萬公里，深刻感受到地方對於他的期許，他也告訴鄉親「阿貴說話算話」，任何困難都會克服，將秉持清廉、負責、愛台東理念迎接挑戰。

許瑞貴今年1月從台東縣政府建設處長退休，表態投入明年台東區域立委選舉，日前已經回復國民黨員身分，自認是最有勝選機會者，同黨還有縣議員張國洲、李建智等人曾表態，然而國民黨至今尚未確定人選。

「說到做到，為了台東發展，全力以赴」許瑞貴指出，台東有2件事必須即刻推動，一是台9線拓寬、二是台東縱谷快速道路，這兩案都是他參選立委重要政見，因此，選立委勢在必行，因為有了立委角色，更能夠為台東做事、為台東發聲。

國民黨台東縣黨部指出，台東區域立委選舉，地方和中央黨部都有共識，將採取徵召方式，5月底前人選會出爐。