舊名「丟丟妹」的李明珊，與前夫王心正結束3年婚姻，將「丟丟妹」品牌經營權等所有一切交給前夫，自己則回到台中老家另起爐灶，創立新品牌「樓頂揪樓下」。她今（15日）在台中北屯舉辦開幕派對，今晚8點半也將在臉書正式直播販售產品，暌違半年重返戰場的她，坦言壓力相當大，「我好累，昨天沒睡好半夜腦袋一直在轉，雖然11點就上床睡覺，但翻來覆去到7點就睡不著起床，蠻焦慮的」。業績壓力？她坦言希望可以破千萬。

今早有百位粉絲穿著她最愛的粉紅服裝到場支持，李明珊的新據點選在台中北屯，耗資8位數打造的300坪廠房與辦公室，她說目前員工近100人，每月人事成本等開銷，粗估就要500萬元。她說，光是地點就籌備多時，原本先在太平區找好地點，已經繳付租金，結果房東卻因為音量問題反悔，「他突然不租，覺得行業問題會吵到大家」，她也笑說今早已經跟周邊鄰居打招呼，大家都很歡迎她的到來，更說可以再大聲一點沒關係。

李明珊感謝這半年來，周邊有許多貴人幫忙，就連「樓頂揪樓下」粉專遭到惡意檢舉消失3次，也是身邊友人協助找回帳號，覺得前夫王心正所為？她直言，他不至於這麼壞，「是被國外假帳號惡意檢舉，可能是酸民不喜歡我的風格所以檢舉」。

李明珊的爸爸在直播界也相當有名，一直以來都是她在工作上的重要支柱，這次爸爸有給意見？她笑說：「他蠻多意見的，營運上各方面都有，也給我很多幫助，我們會一起管理」。她說很多過去合作的廠商之後也會繼續合作，這次工廠的很多硬體也都是廠商大力贊助一起完成的。