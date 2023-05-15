嘉義一名男子控訴，妻子小婷（化名）多次出軌，與小王出遊外，與他離婚僅5天就再婚，行為嚴重侵害他的配偶權，依法向2人請求連帶賠償50萬元。嘉義地院審結，判2人須賠償25萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2015年間與小婷結婚，但小婷婚內多次出軌，也不照顧2名未成年子女，他委託徵信社調查後，才發現小婷經常與小王見面，於去年5月展開4天3夜外遇行程，一起看海又一同入住飯店。

男子控訴，小王還在小婷臉書留言「我足足洗了三小時…真是做足了前戲啊…！」小婷回應「晚上可以睡哪？」小王則再回覆「車或，妳來～」均為含有性暗示的留言，甚至小婷與他離婚後，僅5天就與小王再婚，行為嚴重破壞他的婚姻幸福美滿，侵害配偶權情節重大，故依法向2人請求50萬元賠償金。

對此，小婷否認與小王共同出遊睡同張床，當天是她的行李較多，由小王暫時協助拿進飯店，並沒有共同入住甚至發生性行為，且她與丈夫早於2018年就已不合，雙方毫無互信互愛的基礎，也數度談及離婚，但丈夫卻選擇委託徵信社跟蹤她並提告，顯然是濫用婚姻制度的保障。

嘉義地院審理時，法官勘驗證據後，認定小婷的確與小王互傳曖昧簡訊，旅館方的入住紀錄也明確留下小王的資料，故採信人夫主張，審酌小婷及小王的外遇情節等一切情狀，判2人須連帶賠償25萬元為適當。可上訴。