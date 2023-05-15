游淑慧確定參選士林大同區立委 王世堅一聽驚呼「這句」

國民黨台北市議員游淑慧經多日考慮後，15日終於確定將出戰第二選區（士林、大同）立委，對戰民進黨台北市議員王世堅。王世堅指出，對此感到很意外、嚇一跳，但還是歡迎，希望未來會是良性競爭，游淑慧問政、選服都深入，是可敬對手，相信游也不會藉由打罵，作為勝選的利器。

王世堅表示，對於游淑慧確定參戰嚇一跳，台北市長蔣萬安今早進行專案報告，2人在登記發言順序時剛好是前後，還有小聊一下。游淑慧在議會問政、地方服務都深入，雖然感到很意外，但還是歡迎、接受。

王世堅指出，游淑慧是可敬的對手，各項問政尤其在預算討論上都表現非常好，對於應該有的也據理力爭，監督國民黨也不會刻意掩護，就事論事，表現得很不錯。且游淑慧才貌雙全，外型亮麗也確實有才能，希望未來選舉會是良性競爭，君子和淑女的選戰。

至於和游淑慧是否會先禮後兵、刀刀見骨？他回覆，從黨內初選中學到要更進步，打不還手、罵不還口才是最高境界，但相信游淑慧也不會藉由打罵，作為勝選的利器。

媒體追問，游淑慧從內湖、南港轉戰士林、大同，是否會風險大？王世堅說，議員不因為戶籍在台北市12行政區內移動，而影響擔任議員的資格。且到大選還有9個月，以游淑慧的能力和資質會表現很好，也會對港湖支持給予交代。

另，王世堅拋出全面免收社子島地價稅，直到開發完成。但游淑慧透過臉書發文質疑，社子島也有投資客，買地養門牌，應評估是否區分住戶和投資客。

王世堅說明，地價稅免徵影響最大是在地住戶，投資客佔極少數，也可以踢除在外，如限制某個年份以後是新購入，因此徵稅。否則在毫無公共建設的社子島強徵地價稅，政府就是「不當得利」。