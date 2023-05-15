衛福部今年4月擴大成立防缺藥中心，不過效果不彰，遭第一線藥師踢爆至今仍缺藥，其中氧化鎂還是叫不到貨。健保署表示，上月共同擬定會議已同意將氧化鎂給付額從每粒0.16元提高至0.32元，自6月1日起生效，估計一年健保支出將增加4100萬元，可望引起廠商增產意願。

健保署副署長蔡淑鈴指出，在上次共擬會議中共通過3件藥價給付，其中包含氧化鎂（MgO）250mg、乙醯胺酚（acetaminophen）咀嚼錠80mg、多普利杜（Domperidone）止吐栓劑10mg，各調整至原本藥價的1至7倍不等，其中氧化鎂從原先的每粒0.16元提高至0.32元；乙醯胺酚從0.24元調至2元；多普利杜則從5元調至10元。

蔡淑鈴表示，如以健保111年申報數量計算，調整後藥價會增加4100萬元的支出，其中以氧化鎂佔大多數，目前國內共有6家廠商持有製造許可證，以及1家專案製造廠商，全數皆同意以每粒0.32元價格供貨，雖然目前僅有2家廠商在生產，但相信新藥價上路後能吸引廠商增產。

外界擔憂，今年氧化鎂等藥價調漲後，會不會在明年4月健保藥品費用支出目標制（DET）中再度砍價？蔡淑鈴強調，至少到明年4月前都會維持新藥價，至於明年4月的DET檢討，健保署則會重新評估國內用量以及缺藥情形，做出最正確的判斷。