好沈重的母親節！身負2條通緝、藏匿於新北市的40歲蔡姓男子，母親節返鄉探望母親時，因在台南市永康區西勢路新灣橋附近違規停車，被巡邏員警攔查時，還謊報弟弟身分，但仍被識破逮捕，最後只能在派出所與母親相會。

永康警分局龍潭派出所警員鄭行宏、連倉偉昨天執行巡邏勤務時，在永康區西勢路新灣橋一帶，發現蔡男駕駛自小客車違規停放路旁，經攔停盤查身分，一開始蔡男神情緊張且表示未帶證件，員警請他自報身分證字號卻發現「查無此人」，認定他有所隱瞞。

當員警再度盤問，蔡男又自報另一組身分證字號，但因長相特徵不符，員警依《警察職權行使法》將他帶返派出所查證身分，蔡男才主動坦承，一開始謊報弟弟的身分證號，意圖規避盤查。警方查出蔡男分別因涉及刑案，被台南地院、桃園地院發布通緝，訊後解送歸案。

蔡男表示，日前藏匿於新北市林口區，適逢母親節返鄉探望母親，沒想到竟然因違停被警方查獲。員警通知蔡母前來派出所與兒子相見，雙方度過一個沉重的母親節。