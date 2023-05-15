肺癌已連續42年為奪走最多台灣人生命的癌症。由於肺癌早期無症狀，一旦出現症狀即是轉移、屬晚期，醫師建議，民眾除可透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）外，平常須避免空污，例如待掃地機器人結束吸塵工作30分鐘後，再進入室內，以免揚塵傷害肺功能。此外，可多做增進肺部氧合能力的運動。

根據統計，國人一年因肺癌死亡人數已超過萬人，台大癌醫中心分院副院長、肺癌權威陳晉興在《下班經濟學》表示，現在的肺癌患者60%並無抽菸習慣，多為周邊型肺癌，轉移速度快，常見腦轉移或淋巴結轉移。

他表示，肺癌早期無症狀，若有症狀，例如咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血，就已是晚期，「一旦有症狀，一定來不及（治療）。」

他建議，除了使用LDCT檢查外，民眾要減少空污暴露量，外出戴口罩、室內使用清淨機，「若使用掃地機器人，人不要待室內，待掃地機器人掃完後30分鐘後再進入室內，以免揚塵傷害肺部。」

至於肺部的氧合運動，他表示，包括圓唇呼吸法與擴胸運動，藉由讓空氣多停留在肺部，以增加空氣與肺泡、微血管的接觸時間，進而改善肺功能。

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