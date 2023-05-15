苗栗縣政府積極推動「幼兒沉浸式客語教學」計劃，15日首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮，縣長鍾東錦頒獎表揚績優園所、教師和優化客語教材等單位，期勉鄉親集中力量，共同營造客語生活化、普及化及家庭化，讓孩子從小培養說客語的生活習慣。會場也設計寓教於樂的客語闖關活動，增進客語互動體驗。

表揚大會在後龍鎮新港國中小學活動中心舉行，縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧、文化觀光局長林彥甫出席，活動先安排全縣「唯二」全客語教學的中興國小附設幼兒園、小木偶幼兒園，小朋友賣力表演舞蹈、舞龍為活動揭開序幕。另外，縣議員徐曉菁也到場致意。

客委會語言發展處長孫于卿說，111學年度苗栗縣共有28所幼兒園實施沉浸式客語教學，是全台參與園所數最多的縣市，肯定苗栗縣致力推廣客語的用力和成果。今天共頒獎表揚12所訪視績優園所、11位行政輔導績優人員、28位績優教師及22所優化客語教學之教材教具設計徵選競賽得獎園所。

客委會指出，沉浸式客語教學主要是參考國外保存母語的方法，在校園中營造一個自然使用客語溝通及教學的環境，將語言與教學內容做結合，讓幼童自然而然無意識地獲得客語的溝通能力，客語的使用必須佔校園50％以上的時間，且教學及溝通的主要語言都必須盡量以客語進行。

縣長鍾東錦表示，台灣最優質的客家文化就是在苗栗縣，推動客語為通行語成效更是蟬聯全國五連霸，苗栗縣政府長期關注客語生活化，推動沉浸式客語教學，讓孩子共下來講客家話，從小扎根體驗客家文化，代代傳承文化的同時，也讓孩子多一種語言，多一種能力，並以會說客語為榮。他期勉大家共同營造客語生活化、普及化及家庭化，讓孩子從小培養說客語的生活習慣，期許更多公私立幼兒園，加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。

今天獲表揚的績優園所有：中興附幼、小木偶幼兒園、公館附幼、三灣附幼、內灣附幼、獅潭附幼、栗林附幼、西湖附幼、瑪奇兒幼兒園、福基附幼、信德附幼和后庄附幼等12所。行政輔導人員有：中興附幼園主任李燕珍、小木偶幼兒園長鍾林秀美、公館附幼園主任何淑玲、三灣附幼園主任鍾欣玲、栗林附幼園主任湯靜如、西湖附幼園主任黃欣怡、瑪奇兒幼兒園長楊淑惠、福基附幼園主任楊雅自、信德附幼園主任陳佳君、后庄附幼園主任陳俞萱和頭屋附幼園主任鄭鳳鳳等11人。

績優教師有：中興附幼徐秋燕，小木偶許惠菇、涂秋香、林秀蓮和鍾泠，公館附幼傅月美、蔡玉惠、陳詠姿和羅瑞琴，三灣附幼林勤妹，內灣附幼李育芸，獅潭附幼吳文珍和劉韶蕙，栗林附幼蘇郁如和黃銀楨，西湖附幼鄭碧媜、羅秋雲和何菊英，瑪奇兒幼兒園徐美珍，福基附幼詹素媚、劉翠鈴和李黃碧珍，華興附幼謝宜彣和陳桂英，后庄附幼黃淑雲，中祥幼兒園湯淑燕、頭份附幼黃亦喬和多倫多幼兒園王怡雯等28人。

優先教材和教具設計園所有22所，特優：銅鑼國小附幼、三灣國小附幼。優等：鯉魚國小附幼、南埔國小附幼、內灣國小附幼和大湖鄉立幼兒園。甲等：錦水國小附幼、小木偶幼兒園（3項作品）、栗林國小附幼、銅鑼國小附幼。佳作：仁光幼兒園（2項）、小木偶幼兒園（2項）、西湖國小附幼、新隆國小附幼、文化幼兒園、九湖國小附幼、造橋國小附幼和公館國小附幼。