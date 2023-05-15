雲林縣北港鎮溝皂里78歲蔡老先生獨力照顧2名身心障礙兒子，住在破舊鐵皮屋困苦度日，台灣心義工團本月初發起建屋活動，13、14日吸引上百名義工前來，連之前受助過的案主也共襄盛舉，加上老天爺幫忙2天都沒下雨，原本預計本月27日交屋，將提早至20日交屋，15日蔡老先生看著新屋雛型，感動表示沒想到有生之年還能住新屋，非常感謝眾人的愛心。

蔡老先生年輕時打零工為生，與妻子育有2名兒子，現年42歲的大兒子是重度智能障礙者，39歲二兒子中度智能障礙，妻子在二兒子出生後便離家不知去向，留下蔡老先生獨自照顧2名兒子，大兒子生活完全無法自理，二兒子尚能幫忙資源回收，但收入有限生活非常拮据，更別說維修破舊鐵皮屋。

溝皂里里長蔡榮修上個月底把蔡老先生住漏水屋、吃臭酸飯菜等困境拍成影片上傳網路，台灣心義工團探勘組成員楊海西得知，本月初前往蔡老先生住家現勘，發現其情況真得很需要大家幫忙，因此發起建屋活動，13日來了100多名義工，14日有70餘名義工，反應熱烈超乎預期，人多好辦事，一下子就完成鐵皮屋雛型。

雲林縣北港鎮蔡老先生（右）看著台灣心義工團幫他建屋，滿心期待。（張朝欣攝）

楊海西表示，原本預計本月27日才能完工交屋，結果進度大大超前，除了各界愛心義工的幫忙，連老天爺也伸出援手，大家原本擔心13、14日可能下雨，沒想到施工2天都沒下雨，微陰的天氣很涼爽，工作進度大幅超前。有2名之前受助建屋的案主，也特地趕來幫忙，希望讓愛心永續傳承，非常感人。

蔡榮修說，受到各界的幫助，蔡老先生決定把大兒子送到安養院，接受更妥善的照顧，雖有相關補助，但仍須負擔每個月1萬元的安養費用，蔡老先生因繼承先人一小塊農地，無法取得中低、低收入戶資格，目前主要收入是老農津貼與2名兒子的身心障礙補助，安養費用對他是很大的負擔，有賴大家協助。