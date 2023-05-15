高雄三民戶政事務所特別布置4種不同風格的結婚背板，供新人拍照。（三民戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民戶政事務所特別布置4種不同風格的結婚背板，供新人拍照。（三民戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民戶政事務所特別布置4種不同風格的結婚背板，供新人拍照。（三民戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民戶政事務所特別布置4種不同風格的結婚背板，供新人拍照。（三民戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

左營戶政事務所同樣有4面結婚拍照背板。（左營戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

左營戶政事務所同樣有4面結婚拍照背板。（左營戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

左營戶政事務所同樣有4面結婚拍照背板。（左營戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

左營戶政事務所同樣有4面結婚拍照背板。（左營戶政事務所提供／洪浩軒高雄傳真）

520諧音「我愛你」，許多新人都會選在5月20日作為登記結婚的日子，高雄三民戶政事務所特別布置4種不同風格的結婚背板，供新人拍照，而左營戶政事務所除了結婚背板外，還特別設計「浪漫咖啡廳」及小遊戲，希望新人們可以留下美好回憶。

為了迎接520這個浪漫的日子，高雄三民戶政事務所搭建4面結婚拍照背板，除了有粉色唯美浪漫風、綠意森林熱帶風、萬花鏡像自拍風外，還特別推出藍白色系希臘風，希臘風背板5月剛搭建完成，全數由戶政事務所同仁手工完成，民眾不用出國就能拍出彷彿置身地中海的浪漫照片，給新人們剛結婚就有偽出國蜜月的感覺。

而左營戶政事務所除了同樣有4面結婚拍照背板，有別以往，今年特別設計「浪漫咖啡屋」，讓新人們可以在內拍照留念，並設有小遊戲，等著新人們攜手闖關，不僅能讓新人們拍出別具意義的結婚美照，還能在最特別的日子留下最美好的回憶。

另外，配合「浪漫咖啡屋」主題，左營戶政事務所特別準備「一生一世我愛你1314520」咖啡對杯要送新人作為結婚賀禮；三民戶政事務所則是送出限量雙喜杯墊祝福新人，除了各戶政事務所贈送的結婚賀禮，在520當天結婚的民眾，還可獲得高市府民政局加碼推出的文創設計限量版「愛情相框存錢筒」，祝福新人們「框住幸福，存愛存未來」，歡迎新人們盡速預約520結緍登記。