原在冷凍空調製造業擔任助理工程師的47歲王月雲，不受限於年齡與性別，為了想在職場上有更好發展，她報名勞動力發展署在職進修課程，成功考取電腦繪圖、冷凍空調等4張專業證照，認真積極的工作態度被公司認可，逐步晉升至生產副課長薪資翻倍成長，她以自身經驗鼓勵更多中年族群及女性，要勇敢挑戰自我。

王月雲說，受金融海嘯影響，迫於家庭因素無法配合公司業務轉移至大陸遭資遣失業，之後她進入幼獅工業區一家專門做中央空調設備的公司擔任助理繪圖工程師，，忙碌時一天要畫到上百張圖，為能有效提升繪圖能力並加強3D電腦繪圖技巧，她利用工作之餘報名桃竹苗分署「電腦繪圖輔導考照班」在職訓練，結訓後成功考取電腦輔助立體製圖丙級技術士證。

王月雲不僅在繪圖領域努力學習，之後再接再厲報名「冷凍空調實務班」和「家用冷氣冰箱實務班」在職進修課程，努力專研空調原理和維修保養知識與技術，回想第一次上課，她笑說當時全班都是男性只有她是女性，對電路圖一無所知只能站在旁邊觀看，透過訓練師李居芳耐心指導並鼓勵，之後接連考取得冷凍空調丙級及乙級技術士證照，職務也從助理工程師晉升至工程師，最後更被擢升至生產課副課長，薪資也成長了2倍，她也以自身經驗，鼓勵其他人多多參與在職進修。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，在職進修對於職場能力的提升具有加分效果，不僅擴大自己專業領域，也增強了對於當前工作的理解和應用能力，且透過在職進修，還有機會獲得相應的專業證照或認證，在求職和晉升方面獲得競爭優勢，吸引更多的機會和提升空間，呼籲在職勞工可多加利用勞動部各項補助訓練資源提升自我的專業技能，在職場中展現自我價值。