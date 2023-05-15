中捷工安事故釀1死10傷，事發至今5天，中捷運量較之前掉了約2成，台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、李天生質詢指出，這顯示民眾對中捷失去信心，相關單位若無法拿出具體解決辦法，如何恢復信心？呼籲中捷應先停駛並全線安檢、落實SOP與演練後再重新開放。

江肇國指出，台中捷運事故發生後，從5月11日到14日的運量加總約11萬9000人次，相較事故前的周四到周日運量約15萬人次來說，平均每天少了約7000人次，雪崩式的運量下降是一種警訊，表示民眾對中捷失去信心。

江肇國說，中捷行控中心在事故發生後接獲16次示警，其中10個50N警報顯示有多站跳電，此情況發生若不是地震就是軌道異常，但當時行控中心判別是台電問題，控制人員判讀錯誤又交給不專業的人解讀，一連串錯誤造成列車撞上吊臂釀死傷，他要求中捷應徹底檢討。

市議員陳淑華也說，重達3.3噸重的吊臂從高空砸下，是否對高架橋結構、軌道造成影響？中捷第一時間應進行軌道檢測、結構安全鑑定，但中捷公司都沒做，只以巡檢、目測的方式就判定安全並開放通車，根本是把復電、通車擺優先，而非將乘客安全放在第一位。

江肇國強調，中捷在事故後完全沒有全線停駛並安檢，且目前提出的策進作為是平時演練就該做的事情，建議中捷應停駛全面安檢，經由第三方確認捷運真的安全，並將所有SOP作法重新演練後，再重新開放通車，藉以挽回民眾信心。

中捷公司表示，在事故發生後，中捷派員徹夜搶修，除更換受損的軌道設備，且以儀器量測校正、進行全線動態巡軌測試，復駛前並全面檢視設備、系統沒問題且進行功能與行車測試，程序均依照規定；目前中捷已檢討精進應變措施，也調整各類電力警告的處理原則並進行SOP調整，若發現異常訊號就先停車，將風險降到最低。