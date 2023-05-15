價值約153萬元的災情勘查車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡子弟鄭聰江事業有成回饋鄉里，5月15日上午捐贈苑裡消防分隊1輛災情勘查車，提升救災戰力，縣長鍾東錦頒贈感謝狀肯定他的善行義舉，並期勉消防單位善加利用這輛優質的災勘車，持續守護鄉親的生命財產安全。

鄭聰江在苑裡鎮出生成長，19歲時獨自到台北工作，民國74年創立慈恩園寶塔諴業公司，事業有成之後，加入國際獅子會從事社會慈善工作回饋社會，近幾年陸續捐贈糖尿、視力篩檢車、捐血車、新竹縣衛生局救護車、桃園行動圖書車，此次因家鄉苑裡消防分隊亟需優質的車輛裝備，而慷慨解囊捐贈這輛價值約153萬元的災情勘查車，以提升救災能力，是他捐出的第5部車輛。

在今天的捐贈儀式中，鄭聰江將捐贈的災勘車鑰匙交給縣長鍾東錦，鍾東錦亦頒贈鄭聰江感謝狀、牌匾，感謝他的善行義舉，縣議員陳品安、翁杰、張顧礫及周玉滿的秘書、苑裡鎮代會主席洪晃琦、山腳國小校長謝旻憲、消防局長匡夢麟、警義消人員、國際獅子會300A1區總監陳金前、北市大稻江獅子會等30多位獅友到場觀禮。

縣長鍾東錦感謝鄭聰江捐贈苑裡消防分隊災情勘查車， 協助提升了救災的戰力，他本身亦擔任苗縣義消總隊長，了解消防安全的重要性及消防人員工作的辛勞，因此上任後，不但積極投入防災整備工作，持續向中央爭取補助，以擴建消防廳舍、補充消防人力及車輛裝備器材的更新，但政府資源有限，民間力量無窮，期盼此次捐贈能夠拋磚引玉，吸引更多善心人士加入捐助行列，同時希望消防單位善加利用這輛優質的災勘車，守護鄉親的生命財產安全。

鄭聰江說，他從小就1個人到台北打拚，現在有能力、有機會回饋故鄉，心中滿是感激，以後他會繼續盡棉薄之力，回饋社會，最近他聽說母校山腳國小圖書室不夠使用，經過與校長謝旻憲討論後，決定以貨櫃組成一間書屋，提供舒適閱讀環境，培養學生、社區居民閱讀的習慣。

此外，山腳國小校長謝旻憲亦獻花給鄭聰江，感謝這位校友關心改善母校閱讀環境的問題。