黃喉貂是台灣特有亞種，屬珍貴稀有保育類動物，近日有眼尖遊客發現現身武陵農場，相當可愛。武陵農場副場長胡發韜指出，黃喉貂位於生態系食物鏈頂端掠食者之一，但外表超萌十分古錐，是台灣少數多於白天活動貂科動物。

黃喉貂是台灣特有亞種，屬珍貴稀有保育類動物，是台灣最大型食肉目貂科動物，分布於海拔300至3900公尺山林，約2000公尺較常見，體型比黃鼠狼(華南鼬鼠)更大、更長，重量約為其3至4倍，外表也更可愛，體長約45公分，尾長約35公分。

胡發韜指出，近日黃喉貂族群現身，代表武陵農場自然環境保育成果顯著，生態系多元豐富且具物種多樣化，擁有足夠且不同多樣食物來源，如山羌、鼠類、兩棲類、昆蟲類等，黃喉貂位於生態系食物鏈頂端掠食者之一，以黃昏至晚上7點為活躍高峰期。

黃喉貂是台灣特有亞種，屬珍貴稀有保育類動物，該族群近日現身武陵農場。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場指出，黃喉貂以超萌的「黃喉」標誌行遍山林，遠遠望去像是個白色下巴圍著亮眼「金黃色領巾」小紳士，是最好識別招牌，毛色由金黃色、暗褐色、黑色乃至白色皆有，配色變化豐富美麗，模樣十分俏皮古錐，討人歡喜。呼籲遊客愛牠就不干擾、不引誘、不餵食，保持適當距離進行生態觀察。