莫文蔚近日在《聲生不息·寶島季》表現備受關注。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚日前在《聲生不息·寶島季》中與那英睽違17年世紀合唱，完美重新詮釋蔡健雅經典歌曲〈十萬毫升的淚水〉後，全新一集再和王菲的女兒竇靖童驚喜合唱，以不同唱腔詮釋孫燕姿經典歌曲〈天黑黑〉，全場觀眾聽到感動落淚，兩人合唱的消息一度登上微博熱搜，更讓她成為節目史上首位「金曲大滿貫」大贏家。

雖然在《聲生不息·寶島季》沒有加入好友那英的隊伍，莫文蔚大膽公開提出兩隊合作的想法，節目破例改變規則，讓她與好友那英兩大天后相隔17年世紀合作蔡健雅的經典情歌〈十萬毫升淚水〉，她唱到最後轉頭凝視著那英，那英感性回應：「她的眼神給我是個堅定、互相支持的。」至於最新一集莫文蔚與竇靖童驚喜合唱〈天黑黑〉，莫文蔚形容竇靖童年紀輕輕有個性，不僅演唱技巧不俗，也非常有音樂才華，竇靖童則說：「能跟喜歡的歌手一起唱歌是幸福的事。」。

不只動人歌聲贏得觀眾好評，莫文蔚每一集表演搭配的華麗服裝造型，也成為節目吸睛的焦點之一，除了在節目初登場演唱〈忽然之間〉穿上的粉色合身亮片禮服，不僅散發天后的神級仙氣，又能顯出她的優雅、高貴氣質，而這次在獻唱〈天黑黑〉穿的深V、細肩帶黑色亮片禮服，低調中完美呈現她的鉛筆般纖細手臂及腰身，與竇靖童站在一起猶如姐妹出場，服裝品味驚豔不少網友。

其實莫文蔚保持纖細、年輕的體態來自平時維持運動的習慣，她也不時與老公Johannes出門爬山健行，這也是2人維繫甜蜜感情的秘訣之一。這次她參加《聲生不息·寶島季》，老公也專程陪同前往錄影，在現場為她加油打氣，成為台下最佳的應援觀眾，難怪她在工作時也能幸福滿面，專注帶來精湛的表演，連節目組私下都能感受到這對夫妻帶來的甜蜜幸福，羨慕不已。