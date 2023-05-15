大雅區員林里土地公廟旁閒置空間將進行整體改善，立委楊瓊瓔15日會勘。（陳淑娥攝）

台中市大雅區員林里人口超過上萬，里內卻沒有公園綠地，土地公廟旁閒置農牧用地在簡易整地增設步道後，地方盼建設能夠完善。立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢15日再度會勘，爭取水保局第二期補助改善，工程總經費共1080萬，預計年底完工，未來員林社區可望成為大雅一大亮點。

大雅區長李修齊指出，上員林土地公廟旁閒置空地屬於地政局所有，由大雅區公所管理，土地面積為6850平方公尺，於111年度透過楊瓊瓔委員爭取水保局補助400萬元，已增設一條步道及邊界綠籬。但因設施及步道尚未完善，地方盼進行全面改善，並增設照明設施，以提高夜間照明安全性。

員林里里長張本侒及寶興宮主委張文炎強調，地方期待的社區休憩公園爭取到經費，目前將進行到第二期，里民真的很開心。市議員吳呈賢則表示，能爭取到千萬經費，是大家對社區團結與努力的肯定，期許透過改善工程，未來員林社區可以成為大雅一大亮點。

水保局台中分局秘書周玉奇提到，第二期改善計畫將補助1080萬元，施工內容包含工區整地、排水溝建置、新設廣場、步道、植栽、入口意象及照明設施等，期望年底前完工。

楊瓊瓔指出，大雅區員林里是大雅最多人口的社區，但長期以來沒有公有土地可闢建休憩空間，這次土地公廟周邊環境改善工程，工程總經費約1080萬元，目前已由水保局台中分局全額補助大雅區公所執行，工期預計3個月，9月動工、12月底可完工。