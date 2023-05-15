有民眾日前在公共決策平台提出，台灣應創亞洲首例、實施「周休三日」的提案，且提案已過門檻，政府將會在6月26日進行說明。而針對是否贊成周休三日的相關網路投票也立刻發酵，最新結果令人跌破眼鏡。

入口網站《Yahoo》今（15）日起以「周休三日提案通過，你的看法是？」為題進行網路民調投票，本次投票共有3題，將從今起統計至19日，而截至今天下午3點半，有1.3萬名網友參與。

在問題一「你的每周工時平均約為多少？」，有22.3%的網友表示，他們他們每周的工時，為40小時～45小時（含）以內，21.1%表示，每周工時為35小時～40小時（含）以內；問題二「你贊成台灣法定每周工時從40小時下修至35小時嗎？」中，46.3%的人贊成，30.9%反對。

最後，在問題三「你贊成台灣試辦周休三日嗎？」42.5%的民眾表示贊成，其中26.6%非常贊成，15.9%還算贊成，不贊成的民眾則有36.9%，其中17.2%不太贊成，19.7%完全不贊成，另有20.6%的民眾回答不知道 / 沒意見。

而《中時新聞網》15日下午起至16日中午止，也針對是否支持周休三日進行網路投票，至傍晚4點止，有高達63%左右的網友不支持周休三日，約35%支持周休三日。