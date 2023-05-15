客語文字和羅馬拼音難，客家議員周玉琴也說不會唸。(周玉琴提供／蔡依珍桃園傳真)

周玉琴15日爆，桃園某國小客語選修課，只因小三生發音錯誤就罰寫20遍。(周玉琴提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園楊梅議員周玉琴15日爆，桃園某國小客語選修課，只因小三生發音錯誤就罰寫20遍，不但文字難，還要附上羅馬拼音，學生寫到半夜11點崩潰哭，怒控遭溫姓老師霸凌。教育局證實有3名學生抄寫到半夜，校方已安排其他客語老師在該班授課，並會加強考核溫師的教學情形。

周玉琴說，接獲家長投訴，指其一家人都是閩南人，就讀小三的孩子為了想學更多方言選修客語，豈料抱著歡喜心學習，一講錯就被罰寫20遍，且是6個句子各罰寫20遍，孩子寫到22點半才寫7遍，崩潰大哭，第二天上學老師還揶揄問寫到幾點，根本就是師長霸凌，「客家話這樣教，以後沒人要選客家話了！」

「我自己身為客家人光看文字都不會講！」周玉琴說，客語是要拿來溝通的，應是信口捻來，而不是老師刻意逼迫、暴力體罰學生，這是日本時代才有的高壓式懲罰，不該在現代文明社會中出現，太不人道，且客語的腔調百百種，漢字要怎麼配，學生們怎麼會知道。

周玉琴強調，客家話以前也沒有文字，硬背硬寫非常不適當，敢念敢講才是重點，客家話並非國際語言，出國、質詢都不能用，老師們要多鼓勵不是懲罰。

教育局長劉仲成坦言教學方式不適當，客語只是補充教材，應該融入生活當中自然學習，針對不適當處會改善。

教育局調查也發現，溫姓老師111學年度取得國中小學客語文教學支援工作人員合格證書，2022年8月26日經公開甄選，受聘為觀音國小客語教學支援工作人員，教導1至6年級共6堂課，是初任教學支援工作人員。

教育局指出，溫姓老師為評量學生平時成績，確實要求「學生若讀不出客語，要抄寫20遍供打分數依據」等情事，總計有3位學生因此抄寫至半夜，針對溫師詢問前一日抄寫到幾點令學生心生恐懼部分，已請導師和輔導室協助安撫學生身心狀況，另溫師已自行表達無意願在該班授課，校方安排其他老師接替，並會持續留意溫師教學情形及落實溝通機制，輔導調整評量方式。

教育局強調，語言的學習是一種興趣，已責請學校輔導改善教學支授人員不適當的教學方式並檢討，期望教師後續能以鼓勵的方式引導孩子學習。