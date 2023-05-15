泰國國會大選結果出爐，軍政府支持的保守政黨挫敗，包括前進黨、為泰黨等在野黨大勝。

泰國14日國會大選結果出爐，政壇大地震，軍方支持的政府重挫，進步派前進黨（Move Forward Party）今（15）日宣布勝選，前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）稱「我就是下一任總理」，並已邀請至少5個在野黨組成聯合政府，不過他要真正成為總理還有一段路要走。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、路透社、新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，泰國14日舉行國會大選，改選眾議院500議員席次，泰國選舉委員會主席文巴功（Ittiporn Boonprakon）今日上午表示，在野前進黨在大選中取得151席、為泰黨取得141席，不過確切席次須在60天內獲得確認後才能被宣布為官方結果。

前進黨後續宣布勝選，成為眾議院最大黨，42歲領袖皮塔受訪時自我介紹：「我是皮塔，泰國的下一任總理。」他表示前進黨已經準備好籌組政府，誓言成為「全民總理」。

皮塔也表示已經聯繫包括為泰黨在內等至少5個在野黨籌組聯合政府，由前泰國總理、億萬富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族控制的為泰黨後續證實，已經同意皮塔籌組聯合政府的提議。

不過皮塔要成為泰國新任總理還有一段路要走，根據泰國選舉規定，總理候選人必須在參眾兩院取得過半票數支持才能成為新任總理、籌組政府，除了此次大選的眾議院500席次外，參議院另有250名議員，因此候選人須在參眾兩院囊括376票才能當選，不過參議員全數由軍政府指定產生，長久以來參議員只投票給執政的軍政府，從未投給反對派，在野黨候選人要勝出有相當難度，勢必與對手政黨、軍政府指定的參議員等不同陣營協商，才有機會勝出。

皮塔表示，目前前進黨與另外5個在野黨已囊括309席次，他呼籲各界尊重選舉結果。

當被問到參議院可能阻撓籌組聯合政府時，為泰黨領袖差蘭（Chonlanan Srikaew）表示：「原則上，參議員必須尊重人民的聲音。」