警方也邀集宮廟、陣頭代表簽署行動公約，期盼各團體自律，讓活動圓滿順利。（警方提供）

端午節即將在下個到來，每年農曆5月5日也是淡水清水巖祖師廟的年度盛事，廟方將於6月22日、23日連續2天舉辦遶境祈福活動。為了維護遶境活動安全及交通秩序，警方將出動百名警力嚴陣以待，並邀集區公所、消防等、29間宮廟與陣頭代表等，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，期盼活動平安順利進行。

對於下個月底將舉辦的清水巖祖師廟遶境活動，新北市淡水警方不敢掉以輕心，特別於12日提前舉辦「淡水清水巖遶境行動公約座談會」，邀集區公所、消防隊、29間宮廟及陣頭代表參加，同時簽署「優質宮廟文化行動公約」。

新北市警局長廖訓誠強調「暴力零容忍」，絕不容許任何人趁著廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟的神聖信仰，將貫徹「強勢執法」的立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦，堅定地守護遶境秩序與民眾安全。

淡水分局長陳保緒也表示，廟會遶境期間，常見交通違規、亂丟垃圾、爆竹音量過大等情況，另外陣頭間的肢體衝突也時有所聞，為了降低民怨、維護社會秩序，警方預計將出動上百名警力，於活動期間嚴正執法、加強交通疏導，防止脫序情形發生以及維護人車安全。

另外也推動「優質宮廟文化行動公約」，透過「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言維護傳統廟會優質文化，警方也會持續針對參與的宮廟、陣頭團體加強查訪約制外，對於易生衝突的地點及路段，也會強化相關維安與蒐證作為，確保遶境活動圓滿順遂。

清水巖管委會主委黃逢晚也呼籲，隨著疫情解封，為兼顧信眾參拜及遶境秩序，今年遶境將以步行遊行方式舉行，希望大家遵循「優質宮廟文化行動公約」，讓活動順利舉行。