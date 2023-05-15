昨日是母親節，不少人家庭聚在一起慶祝，律師呂秋遠表示，一名國小六年級的男學生，自父母離婚後就再也沒看過母親，透過手寫卡片表達對母親的想念，不僅存錢想請母親吃麥當勞，還向母親喊話「期待您回來看我」，讓呂秋遠感動地說「妳是這位媽媽，請妳有空回去看看孩子」，不少網友都被卡片逼哭。

呂秋遠昨（14）日於個人臉書上傳一張小六男學生手寫的卡片，上頭寫道「走過千山萬水，看塵紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯有媽媽關懷不曾動搖。今天是母親節，期待您回來看我。我愛您媽媽」。

呂秋遠向小六男學生的母親喊話，他真的很愛妳，即便妳離婚後，再也不去看他，他已經要上國一了，他想要得到妳一個擁抱，若是孩子父親不願讓妳看孩子，「我會協助妳。」

呂秋遠表示，如果是母親單方面不願意去看孩子，希望可以看看孩子寫的卡片，「他只是希望妳可以抱抱他、看看他，他很想妳，為了母親節，他存了一點錢，希望可以請妳一起去吃麥當勞，若妳是這位媽媽，請妳有空回去看看孩子。」

圖文引發3.1萬人關注，網友們忍不住流下眼淚，「看了這卡片，我快哭了」、「小六孩子的文字居然這麼的令人催淚」、「自己也是離婚媽咪，看了這段話 真的感動得想哭」、「看到這篇，心超難受！對於小孩的思念，我也是無法看孩子的那方」、「我的眼淚止不住啊」。