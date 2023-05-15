台北電影獎最佳女主角入圍名單。（北影提供）

今年找來首屆台北電影節「非常新人」宋柏緯（左）、程予希擔任揭曉嘉賓。（陳俊吉攝）

台北電影節總監李亞梅分享今年入圍遺珠和死亡之組。（陳俊吉攝）

第25屆台北電影節於15日公布台北電影獎入圍名單，由2019年首屆台北電影節「非常新人」宋柏緯、程予希擔任揭曉嘉賓。今年由《疫起》以13項入圍成為大贏家，而最佳男主角入圍名單，出現破億夯片《關於我和鬼變成家人的那件事》主演林柏宏，力壓同片另一位男主角許光漢。

林柏宏得知喜訊後開心說：「不敢相信！謝謝導演，謝謝光漢，謝謝《鬼家人》劇組，這是你們給我的大禮！」台北電影節總監李亞梅表示，今年評審討論男主角入圍名單時，第一輪就順利票選出五強，許光漢有出現在假投票名單當中，可惜未能進入真實、有討論的投票環節，評審稱林柏宏能在《鬼家人》的雙男主角中勝出，是在林柏宏對於同志的詮釋具有魅力，不單一、不刻版，靠的是演員表演功力。

入圍影帝的還有《一家子兒咕咕叫》游安順、《疫起》王柏傑、《黑的教育》蔡凡熙、《罪後真相》張孝全，王柏傑說：「謝謝導演、謝謝團隊、謝謝評審。」蔡凡熙則說：「這是我第一次入圍最佳男主角，很開心，很謝謝台北電影節。這次媽媽也在台北跟我一起看入圍記者會，聽到入圍的時候，媽媽比我還開心，也開心這喜悅的時刻，可以當作母親節禮物送給她！」

評審形容蔡凡熙與《黑的教育》朱軒洋、宋柏緯3位主演相比，演技較收斂的1位，蓄力在電影最後一刻爆發。另李亞梅透露影帝遺珠除了有許光漢，還有《查無此心》的阮經天，這是他繼去年金馬獎後再度淪為遺珠名單，評審表示阮經天的每場戲都很精彩，可是整體串聯起來有點用力過猛。

最佳女主角入圍者有《大日子》潘麗麗、《小藍》王渝萱、《本日公休》陸小芬、《查無此心》張鈞甯、《聖筊》孫可芳。遺珠則有《青春並不溫柔》的李玲葦，還有《默殺》的尹馨，評審說尹馨的角色較困難、詮釋不易。

同場公佈今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單，「最佳電影行銷獎」由《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《流麻溝十五號》、《悲情城市》及《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品入圍；「最佳海報獎」由設計師陳世川製作的《小藍》、《少年吔，安啦！》、《哈勇家》、《悲情城市》及設計師方序中製作的《本日公休》等電影海報入圍；「最佳預告片獎」由林雍益的《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《悲情城市》、吳梵霖的《關於我和鬼變成家人的那件事》，以及孫悅慈、趙憶庭的《哈勇家》預告片入圍，得獎結果將於7月7日入圍酒會揭曉。