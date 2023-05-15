穿比基尼不代表願意被拍，小琉球女遊客報警逮人。(警方提供)

東港警分局12日晚間9時許接獲呂姓女遊客報案表示，下午在威尼斯沙灘遭人無故拍照，經警方了解後得知拍照人吳男，經對方主動提供所拍呂女於公共場上照片11張，經女子與警方檢視照片內容，確認未針對私密處特寫拍照，亦無臉部且均為背影。

根據女方表示，當時看到遠處樹蔭下有2個男生拿著單眼相機朝自己拍攝，且有段很長時間，當下自己覺得很不舒服，質疑穿著泳裝、比基尼在海邊，不代表願意被你拍照，要遭受這些行為。

警方表示，妨害秘密罪要件包括無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者。 無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者。

再查社會秩序維護法故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害隱私者。於公共場所或公眾得出入場所，任意裸體或為放蕩姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。以猥褻言語、舉動或其他方法，調戲他人者。

因此東港警方呼籲，現已進入夏季，小琉球各處沙灘均湧入大量戲水人潮，請遊客務必注意安全，另旅遊拍照應避免侵犯他人隱私進而造成誤會。