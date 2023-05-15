台灣年輕女性接受私密處整形比例提升，台南市立安南醫院闢建隱密手術室，有女醫師專門整形動刀，院方趁夏季來臨前，推女性私密處整形，一次解決女性難以啟齒的生活困擾。

安南醫院整形外科醫師李璧蓉2年來共為4名女性的私密處動刀整形，年齡介於20歲至30歲之間，都是正值活動力高的年齡，運動健身時總因私密處問題帶來困擾。

許多年輕女性喜歡在夏日穿上貼身衣物健身運動，部分女性因為大陰唇肥厚或小陰唇下垂，在運動時產生摩擦疼痛、影響性行為，甚至有感染困擾，卻因羞於啟齒，多數女性選擇隱忍。

李璧蓉說明，類似的女性私密處困擾都不算疾病，而是青春期或更年期的賀爾蒙變化、懷孕造成。多數選擇動刀原因，大都是運動摩擦帶來生活上困擾，其中以夏季最常發生。也有部分顧及與另一半性行為時的感受，前來諮詢。台灣年輕女性接受陰唇整形手術的比例逐年增加，不單是為了變美，更重要的是改善生活品質。

一般醫院開刀房都是各科共用，造成有私密處整形需求的女性，多數選擇醫美診所，不選醫院，安南醫院在院內闢建獨立在一般開刀房外，更隱密的醫美手術室，並有女醫師操刀，女性在作私密處醫美手術時更安心。

這項手術需自費，每次從2萬5000元至4萬元不等，手術簡單，約2周即可完全恢復。李璧蓉表示，開刀切除部份組織後，一般不太可能再需要2次手術，幾乎可一勞永逸。