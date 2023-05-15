桃園市大溪老街每逢假日或連續假期，是全市遊客人數前3多的熱名景點，市府風景區管理處2019年在當地中正公園設置大溪遊客服務中心委外營運，但新冠肺炎疫情期間至今未復業，人去樓空淪為蚊子館。桃園市風景區管理處表示，該廠商因疫情等因素在履約期間未營運，計罰違約金63萬元，若未依規定重新營運將接續裁罰，且不排除依規定終止契約。

該廠商表示，原則上和桃市府觀旅局有達成共識決定要復業，而大溪遊客服務中心在停業期間，因發現館舍部分區域會漏水，相關設備也需要重新整理，原則上會在今年7月重新對外營運。

風管處長廖育儀說，該館舍委外履約期間自2019年1月1日至2024年5月22日止，剛開始正常營運，過沒多久發生新冠肺炎疫情，三級警戒期間無法對外開放，隨後又碰上普濟路施工展延履約期限，原本應在去年8月25日復業，但業者又提出疫後來客數減少，需調整營運方針等因素再申請暫停營運，考量遊客中心設置目的是重要觀光服務設施未予以同意，已多次函文催請廠商應立即復業，除開罰違約金外，不排除將終止雙方合作契約。

市議員陳治文表示，大溪遊客服務中心位處老城區中心位置，也是逛木藝博物館必經之處，不僅假日遊客眾多，平日中正公園也有許多休憩居民，目前處於停擺狀態非常可惜觀感也不佳，在廠商無法營運的空窗期，風管處應該要有配套方案，像是慈湖園區因工程休園，可建議該處志工暫時轉移至此處提供旅遊諮詢等服務，也希望相關館舍營運，風管處應慎選廠商及妥善考量內部空間規畫。